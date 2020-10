Homem agredido com garrafa no seu estabelecimento em Palmela

Um homem de 69 anos, proprietário de um restaurante em Cajados, no concelho de Palmela, Setúbal, foi agredido no seu próprio estabelecimento com uma garrafa e ficou ferido com gravidade.

De acordo com declarações de uma fonte da GNR à agência Lusa, a vítima foi transportada "em estado de coma" para o hospital de São Bernardo, em Setúbal. Outras duas pessoas envolveram-se na briga e acabaram por sofrer ferimentos ligeiros, tendo ambas sido transportadas também para a mesma unidade hospitalar.

Segundo a mesma fonte, a agressora foi uma mulher "aparentemente embriagada" a quem o proprietário pediu para não "consumir bebidas alcoólicas junto ao seu estabelecimento" visto ser proibido o consumo de álcool na via pública.

Depois da agressão, a mulher colocou-se em fuga conduzindo um automóvel, sendo que até ao momento não há sinal da mesma.