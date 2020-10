OE 2021? CR7 testou positivo!

A proposta de Orçamento e as reações dos partidos com assento parlamentar continuaram a dominar a agenda noticiosa, mas nos rodapés das televisões já só apareciam informações sobre o que estava a acontecer na Cidade do Futebol

A semana começou com a apresentação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021.

Um diploma decisivo para o futuro do país, num momento particularmente crítico.

Mas, no dia que começou com a imprensa concentrada no Terreiro do Paço e na apresentação das principais opções do Executivo para o próximo ano pelo ministro João Leão e sua equipa, eis que da Cidade do Futebol chega a notícia de que a conferência de imprensa de Fernando Santos e de um dos seus selecionados (com a antevisão do encontro do dia seguinte frente à Suécia) fora adiada, tal como o treino da manhã.

A proposta de Orçamento e as reações dos partidos com assento parlamentar continuaram a dominar a agenda noticiosa, mas nos rodapés das televisões já só apareciam informações sobre o que estava a acontecer na Cidade do Futebol (entrara uma carrinha de um laboratório de análises clínicas com dois batedores da GNR à frente no complexo do Jamor) e aguardava-se que a Federação Portuguesa de Futebol prestasse esclarecimentos públicos.

O ‘alerta mundial’ foi dado pela CMTV: Cristiano Ronaldo testara positivo para SARS-CoV2. Depois de José Fonte e de Anthony Lopes, era o terceiro jogador da Seleção infetado pelo novo coronavírus.

E, pronto, foi quanto bastou para que todas as prioridades da informação imediatamente se transferissem do Terreiro do Paço para a Cidade do Futebol, com os comentadores do costume a serem chamados de urgência aos estúdios das TV’s, virando agora especialistas em infecciologia, epidemiologia, em medidas preventivas ou terapêuticas, em métodos de análise ou testagem e tudo o mais relacionado com a pandemia.

