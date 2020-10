O tabelião do Governo

Alguns leitores desconhecerão a palavra ‘tabelião’. Sobretudo os mais jovens.

Mas há duas ou três gerações era um termo corrente.

É sinónimo de notário, ou seja, um funcionário que certifica ‘oficialmente’ assinaturas, escrituras, contratos, etc.

Ora, Marcelo Rebelo de Sousa transformou-se numa espécie de ‘tabelião do Governo’.

António Costa leva-lhe os papéis prontos – e Marcelo certifica-os.

Aconteceu isso com a não renovação do mandato da ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e agora do ex-presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira.

Num e noutro caso esperava-se que o Presidente da República tivesse alguma intervenção.

Até porque se tratava de dois órgãos que fiscalizam o Governo: um analisa a aplicação dos dinheiros públicos, o outro a eventual ocorrência de casos de corrupção na máquina do Estado (e noutras áreas da sociedade).

Aliás, tenho defendido que o procurador-geral da República e o presidente do Tribunal de Contas não deveriam ser propostos pelo Governo – devendo antes ser escolhidos diretamente pelo Presidente da República, uma vez ouvido o Conselho de Estado.

Não deveria ser o Governo a escolher quem o vai fiscalizar.

É como pôr a raposa a guardar o galinheiro.

Tendo em conta este vício de base, o Presidente tinha o dever de ser particularmente exigente quanto às mexidas nestes órgãos.

Estranhamente, porém, quando o Governo decidiu não reconduzir Joana Marques Vidal, Marcelo mostrou uma total passividade.

E agora voltou a suceder o mesmo.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.