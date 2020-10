Enganos e diversões à moda de António Costa

Era e é óbvio que os números vão disparar, à semelhança do que se passa no resto da Europa, onde não foram tomadas as medidas pedidas pelos especialistas: testes em barda para controlar a propagação das infeções e hospitais preparados para separar os doentes não covid dos covid.

O dia em que o ministro das Finanças entrega o Orçamento do Estado ao presidente da Assembleia da República é uma agitação nas redações e todos aguardam pelas novidades. O cerimonial é vivido como se tratasse de uma final do Campeonato do Mundo para os jornalistas desportivos. Mas, tal como num jogo importante ninguém acredita que uma seleção entre com um jogador a mais ou a menos, custa muito aceitar que o documento entregue pelo ministro das Finanças tenha gralhas gravíssimas, em que 468 milhões de euros entram numa dança caricata.

Às redações, a primeira versão do documento avançava que o Fundo de Resolução seria dotado dos tais 468 milhões, para umas horas depois enviarem uma nova versão dizendo que essa verba está destinada à CP. Alguém acredita que foi um erro? Tenho para mim que a máquina socialista arranjou forma de se falar no assunto para mostrar efetivamente que o Governo é sensível às pretensões do BE e que nem mais um cêntimo vai para o Novo Banco.

A segunda jogada do Governo envolveu diretamente o primeiro-ministro. Quando o jornal i fez manchete dizendo que o país iria chegar aos dois mil casos diários de covid-19, António Costa também estava na posse desses dados. Era e é óbvio que os números vão disparar, à semelhança do que se passa no resto da Europa, onde não foram tomadas as medidas pedidas pelos especialistas: testes em barda para controlar a propagação das infeções e hospitais preparados para separar os doentes não covid dos covid.

