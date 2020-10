"Marcelo amoleceu, encostou-se ou deixou-se encostar"

Num primeiro momento, quando Francisco Assis defendeu a sua candidatura, rejeitou o desafio que lhe foi lançado. O que a levou a mudar de ideias?

Nessa altura houve várias pessoas que me mandaram mensagens a encorajar-me e disse sempre que não porque não estava para aí virada, não estava nos meus planos. O que mudou foi o episódio da Autoeuropa. Fiquei alarmada com a possibilidade de o PS não ter um candidato próprio, da sua área, e apoiar a recandidatura do atual Presidente da Republica. Fui transparente, disse que ia refletir, e foi isso que fiz. Tive mais mensagens de encorajamento, de várias pessoas que muito considero, e fui refletindo ainda com o meu marido vivo. Ele teve um papel importante na reflexão. A seguir ao falecimento do meu marido fui confrontada com a minha própria debilidade anímica face ao infortúnio de o ter perdido e achei, a certa altura, que tinha mesmo de acabar com a reflexão. Nesse momento foi decisivo a memória das palavras que ele tinha tido comigo sobre este assunto e o encorajamento de um jovem de Fânzeres, o Pedro Limões, que me mandou uma carta

A pedir que se candidatasse...

Exato. Não o conhecia, mas aquela carta teve impacto em mim no sentido de achar que os jovens portugueses precisam de ter esperança e confiança no país. Precisamos de uma presidência diferente e foi por isso que resolvi candidatar-me.

Esperou alguma vez ter o apoio do Partido Socialista ou alimenta alguma expectativa que isso possa vir a acontecer?

Algumas pessoas que, desde o início, me encorajaram são do PS e sempre disse que não estava para aí virada, até porque sabia que não teria o apoio do Partido Socialista. Era a minha perceção. Mas agora a situação é diferente. O PS decidiu reunir para debater a sua posição relativamente às presidenciais... O_PS é um partido democrático e há muitos militantes que pensam pelas suas próprias cabeças. Eu esperei pelo PS, mas a certa altura decidi avançar. Cabe ao Partido Socialista determinar a sua posição.

Gostava de ter o apoio do seu partido?

Identifico-me muito com aquilo que uma vez o dr. Mário Soares disse: ‘assumo que sou socialista, mas antes de ser socialista sou democrata e antes de ser democrata sou português’. A minha candidatura é independente. Não escondo que sou socialista e lancei esta candidatura com a ambição de ter o apoio de muitos socialistas e de muita gente que não é socialista, mas que está empenhada no reforço das instituições democráticas.

Tem apoios de pessoas mais à direita como o Nuno Garoupa.

Há pessoas que muito prezo de todo o espetro democrático. Quero ouvir todos e estarei aberta ao apoio de todos. Aceito todos os apoios do campo democrático, mas não negoceio compromissos.

O presidente do PS, Carlos César, já disse que não a apoiava. Disse, nessa altura, que rejeitava uma candidata ‘distante das pessoas, rude e divisionista’. Quer comentar?

A minha resposta é a minha atuação e as palavras ficam com quem as profere.

Calculo que não se identifica com esta definição...

Não. Estarei próxima das pessoas. Quero ouvir as pessoas, envolver as pessoas e estimular as pessoas a participarem democraticamente. Só dessa maneira é que a democracia pode alcançar os seus objetivos. Pretendo chegar àqueles setores da população que se sentem muito desencantados, desiludidos e desapontados com a democracia. Não podemos desistir desses cidadãos. Quero chegar aos jovens que têm revelado uma grande apatia por falta de estímulos para participarem na vida política. Não quero que eles desistam do país. Portugal tem de ser um país que dê oportunidades aos jovens.

