Covid-19. Histórias de pobreza e solidão

Com mais duas histórias, o SOL prossegue a descoberta de personagens a quem a covid-19 roubou a alegria de viver. De um lado um palhaço que antes fazia rir e hoje só tem vontade de chorar – vive numa roulotte com um filho doente. De outro um cozinheiro que comeu cogumelos envenenados e que, doente, vive em total solidão no estrangeiro. Registe-se a coincidência de este homem ter sido o protagonista da história que fez capa da revista Tabu na 1.ª edição do SOL, chamada Bebés Trocados, publicada há 14 anos...

O mundo parece um circo. Com uma fera indomável à solta, cada cidadão é empurrado para a sua jaula, a bem ou a mal – para seu bem. E o espetáculo parece estar para ficar. É o que sente Ayres Ribeiro, 52 anos, palhaço de profissão com uma carreira internacionalmente reconhecida: mal a pandemia se espalhou e fez fechar fronteiras, ficou sem trabalho. «Sabe quando isto vai terminar? Eu não sei e o meu terror é esse! Sabe o que é um homem como eu, que sempre trabalhou e ganhou muito bem, passar a depender de outros para dar de comer à família e não ter dinheiro para comprar medicamentos sem os quais o meu bebé morria?» – questiona o artista enquanto segue com o olhar as cabriolices do filho mais novo, Marlon, a quem aos dois anos foi detetado um tumor alojado em grande parte do cérebro, tornando impraticável a sua remoção.

Ayres olha agora para o seu passado como um espetador que não pode retroceder a fita do filme à procura de uma explicação para as ratoeiras em que caiu. Não se pode dizer que não tenha sido pragmático. Descendente de gente ligada à arte circense, rapidamente percebeu que em Portugal não tinha futuro. O país olha para a cultura como para a banha da cobra. E foi em Paris, onde a sua arte é reconhecida, que há cerca de 20 anos praticamente se instalou. Tinha contratos semestrais com uma empresa francesa, ganhava seis mil euros limpos por mês, vivia com a mulher e os três filhos numa roulotte cheia de comodidades e investira em dois terrenos em Portugal – onde gostava de passar longas temporadas na sua casa ambulante.

Um diagnóstico terrível

Ayres é um homem esforçado, daqueles que creem que o trabalho é tudo ou quase tudo, e que se desenrascaria bem em qualquer circunstância. Mesmo nos intervalos dos seus périplos pelo mundo, quando assentava em Portugal não recusava um convite.

Há quatro anos, quando estava com o Circo Mundial em Portimão, a sua vida e a da família deu uma volta de 180 graus. Marlon, o filho mais novo, passou a ter com frequência febres altas, e a sua mulher viu-se obrigada a constantes idas com ele às urgências do hospital. Até que um dia, indisposto com a rotina, um médico lhe diz: «Ó mãe, já veio cá três vezes, não vê que isso é apenas um bicho que anda por aí?!». Dias depois, como o estado febril do garoto se mantivesse, foram a um hospital privado. E aí os exames ao bebé serão claros na sentença: um tumor. «Se for operado, pode morrer ou ficar paraplégico». – dizem-lhe.

Ayres desabafa: «Nada é pior do que isto. Pior mesmo será se não o conseguir manter vivo. Mudei tudo na minha vida a partir desse dia. Tenho umas terras que comprei no Pinhal Novo, mas como ainda não tenho lá luz estacionei a roulotte neste terreno, que é de uns primos e fica mais perto do Instituto Português de Oncologia (IPO), onde o bebé é seguido. A minha família passou a ficar aqui para ter mais comodidades e eu, como na altura tinha dinheiro, comprei outra mais pequena para continuar a trabalhar em França. Estava cá quando a covid apareceu e nos deixou nesta situação. Já tinha o bilhete de avião para Paris, seguia depois de lá para as Caraíbas, onde o circo ia ficar três meses. Mas fecharam os aeroportos e os espetáculos também foram cancelados. Até hoje».

