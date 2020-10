Sondagem: Marcelo vence sem recorde e Ventura fica à frente de Ana Gomes

Se nunca houve dúvidas de que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma enorme passadeira estendida para continuar em Belém após as eleições presidenciais do início do próximo ano, agora também poucas restam de que muito dificilmente igualará a percentagem com que Mário Soares foi reeleito em 1991.

Numa sondagem especialmente dedicada às próximas presidenciais realizada para o SOL_pela Eurosondagem com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, Marcelo, com 61% das intenções de voto dos portugueses, está muito longe da barreira dos 70% ultrapassada por Mário Soares nas eleições em que teve como principal adversário Basílio Horta, na altura militante do CDS.

Conheça os resultados na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.