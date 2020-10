Primeiro clássico da época

Alvalade abre portas para o Sporting-FC Porto. Duelo historicamente equilibrado, com ligeira vantagem para os dragões. Campeão nacional em Lisboa após derrota ante o Marítimo.

E à quarta jornada eis que chega o primeiro clássico da Liga portuguesa 2020/21. Este sábado, em Alvalade, o Sporting vai receber o FC Porto, naquele que será o 237.º confronto entre as duas equipas em jogos oficiais para todas as competições.

No histórico entre leões e dragões é possível concluir que não há clássico mais equilibrado que este no futebol português: registam-se 86 vitórias portistas contra 82 leoninas, além de 68 empates. Mas há mais dados curiosos: apesar de o conjunto leonino não contar nenhuma vitória ante os azuis-e-brancos nos últimos sete jogos para a I Liga – a última vitória (2-1) remonta a agosto de 2016, também em Alvalade, à data a contar para a terceira jornada da época 2016/17. E acrescente-se que o Sporting apresenta um saldo bastante positivo a jogar em casa: em 110 jogos, os leões ganharam 57 e perderam apenas 21.

Mais ainda: apesar das últimas seis derrotas e de um empate nos últimos sete jogos que fizeram para o campeonato, os leões ganharam dois troféus em finais com os dragões, no desempate por pontapés da marca de grandes penalidades: a Taça da Liga e a Taça de Portugal de 2018/19.

Neste momento, as equipas atravessam momentos distintos.

Segundo os dados do Transfermarkt, os dois clubes estão separados por mais de 100 milhões de euros no que respeita ao valor de mercado, com o plantel do FC Porto avaliado em 251, 3 milhões de euros, contra os 146, 4 milhões de euros apresentados pelo Sporting.

Fora da órbita monetária, de notar que o dragão chega à capital portuguesa após ter sofrido a primeira derrota no campeonato, na receção ao Marítimo, na ronda 3 da prova (2-3).

Já os leões registam duas vitórias no mesmo número de encontros (têm o jogo com o Gil Vicente em atraso, referente à ronda inaugural da Liga), mas falharam entretanto o apuramento para a fase final da Liga Europa [ver pág.51].

Conceição: ‘O Sporting é um histórico candidato ao título’

Em destaque neste Sporting-FC Porto deverão estar ainda as mais recentes contratações feitas pelos dois clubes.

Ainda assim, neste campo o holofote vira-se sobretudo para o regresso de João Mário a Alvalade. Esta sexta-feira, Rúben Amorim confirmou que o médio foi convocado mas não será titular: «Está convocado, mas não vai ser titular porque precisa de adquirir os fatores físicos e conhecer os colegas».

João Mário poderá voltar a disputar um clássico quatro anos depois de ter saído para os italianos do Inter: em abril de 2016, os leões foram ao Dragão vencer o rival por 3-1 e o médio foi o autor de duas assistências: aos 23 minutos serviu Slimani e aos 85’ brindou Bruno César, que fixou o resultado final.

Nessa época de 2015/16, com Jorge Jesus no comando técnico do Sporting, os leões venceram o FC Porto nos dois jogos da I Liga (algo que não acontecia há quatro décadas), e João Mário também brilhou na vitória em Alvalade (2-0).

«Vamos ter uma equipa muito competitiva. Vamos crescendo de jogo para jogo e espero que aconteça isso amanhã [hoje]», acrescentou ainda o técnico leonino.

Também Sérgio Conceição anteviu o duelo e assumiu o desejo de vencer, sem qualquer «desculpa» face à paragem para seleções e às mudanças de última hora no plantel do FC Porto. «É um jogo, vale três pontos, contra um concorrente direto. O Sporting é um histórico candidato ao título», disse o treinador atual campeão nacional, mostrando-se preparado para «mais um teste» ao serviço do clube nortenho.

Benfica em Vila do Conde

Um dia depois do jogo que se apresenta como o prato principal da ronda quatro da Liga, será a vez do Benfica dar cartas, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde.

Os encarnados lideram isolados a prova portuguesa e procuram agora atingir a quarta vitória consecutiva, depois dos triunfos frente ao Famalicão (1-5), ao Moreirense (2-0) e ao Farense (3-2) nas três primeiras jornadas.