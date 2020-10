José Gomes Ferreira nega 'pressões'

Causou estranheza o facto de o programa do jornalista José Gomes Ferreira Negócios da Semana, transmitido, habitualmente, nas noites de quarta-feira na SIC_Notícias, não ter ido esta semana para o ar. Para mais, numa semana em que a versão preliminar do Orçamento do Estado (OE) para 2021 havia sido apresentada pelo Governo à Assembleia da República. Logo circularam boatos que José Gomes Ferreira – que nos seus espaços de opinião na TV de Carnaxide, tem vindo a ser (muito) crítico em relação às opções do Executivo de António Costa – tinha sido afastado da grelha por resistir a pressões provenientes da direção do canal (que alegadamente tinha pedido ao jornalista que moderasse nas críticas).

Contactado pelo SOL, José Gomes Ferreira mostrou-se surpreendido, negando qualquer interferência no seu trabalho: «Essas informações não passam de fakes news», acrescentando: «Não existem quaisquer pressões em relação ao meu trabalho, às minhas opiniões. Até já ouvi por aí dizer que tinha sido despedido... Não, isso não é verdade, é tudo uma grande mentira».

Embora tenha causado estranheza que o Negócios da Semana não tenha sido transmitido, precisamente, no rescaldo da apresentação do OE 2021, José Gomes Ferreira explicou que «tudo se deveu a uma alteração normal e habitual da programação». «Fui precisamente eu que tomei essa decisão, por estarmos perante o dia em que, na altura, tinha sido atingido o número recorde de infetados com a covid-19 em Portugal», esclareceu.

Apesar de admitir «não compreender» as origens deste boato, José Gomes Ferreira vê pontos positivos no caso: «É sinal que as pessoas se preocupam comigo e que estão atentas», concluiu.