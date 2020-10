Jogos europeus do Porto, Benfica e Braga vão ter adeptos nas bancadas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, este sábado, que chegou a acordo com o ministério da Saúde e com a DGS para mais três jogos teste com 15% de adeptos nas bancadas.

"A Federação Portuguesa de Futebol informa que, após um conjunto de reuniões entre a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde, alcançou um acordo para efetuar mais três jogos teste com público", lê-se no comunicado publicado no site da FPF.

Em causa estão o Sporting de Braga-AEK Atenas e o Benfica-Standard Liège da Liga Europa, e o F. C. Porto-Olympiacos, da Liga dos Campeões, que terão uma lotação máxima de 15% da capacidade das bancadas dos três estádios nacionais.

Os lugares "terão de ser ocupados de acordo com os princípios incluídos no parecer técnico da Direção Geral da Saúde”.

"Estes três testes piloto serão acompanhados pela equipa da Direção de Competições da FPF que foi responsável pelos testes efetuados no Estádio José Alvalade nos jogos da Seleção Nacional com Espanha e Suécia", informa ainda a Federação.

O primeiro jogo teste é o Sporting de Braga-AEK Atenas, no Estádio Municipal de Braga, já na próxima quinta-feira, às 20h.

O segundo jogo será o F. C. Porto-Olympiacos, no Estádio do Dragão, no dia 27 de outubro, às 20h.

O terceiro jogo teste é o Benfica-Standard Liège, no Estádio da Luz, marcado para o dia 29 de outubro, às 20h.