Filhos de Will Smith sentiram-se colocados de parte pelos afro-americanos

Willow Smith, filha dos atores Will e Jada Pinkett Smith, afirmou que ela e o irmão, Jaden, se sentiram olhados de lado pela comunidade negra, à medida que foram crescendo e adotando um estilo mais andrógeno.

"Com a comunidade afro-americana, de certa forma senti que eu e o Jaden éramos um pouco evitados", afirmou Willow Smith, de 19 anos, durante uma conversa com a mãe, no Red Table Talks.

A jovem acredita que outros afro-americanos pensavam: "Não vamos ficar orgulhosos deles porque são demasiado diferentes. São muito estranhos".