Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada com "preocupante transmissão comunitária". Autoridades locais alertam população

Uma situação preocupante de transmissão comunitária de covid-19 nos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras levou as autoridades locais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega III - Vale do Sousa a emitir um alerta urgente à população. Numa altura em que os casos de covid-19 têm estado a aumentar de forma muito acentuada, é o primeiro agrupamento de centros de saúde a alertar a população para o aumento exponencial de casos e a desaconselhar eventos que possam concentrar muitas pessoas, pedindo também que, caso tenham sintomas, as pessoas fiquem em casa e contactem os serviços de saúde.

"Nos últimos sete dias contabilizaram-se mais 824 novos casos nos concelhos da área de abrangência do ACES VSN (155 em Felgueiras, 229 em Lousada e 560 em Paços de Ferreira)", lê-se na nota divulgada pelas autoridades, difundida na imprensa local e que tem vindo a ser partilhada por estabelecimentos escolares da região e outros organismos.

"Dada a preocupante transmissão comunitária ativa, sobretudo em alguns contextos específicos e as suas consequências não só na saúde mas também sociais e económicas", as autoridades desaconselham a realização de eventos, encontros de natureza religiosa, associativa, empresarial e desportiva que possa levar à aglomeração de um grande número de pessoas. Pedem também à população para não fazer festas, almoços e jantares de famílias ou amigos, bem como outras comemorações que impliquem juntar pessoas, referindo em concreto casamentos, baptizados e comunhões.

"Nos restaurantes, cafés e outras zonas de refeição abertas ao público apenas devem retirar a máscara na altura em que estão efetivamente a tomar a refeição. Deve ainda ser cumprida a lotação máxima de cinco pessoas por mesa", reforçam as autoridades locais, pedindo também o reforço do uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho e apelando para que seja dada primazia ao teletrabalho e desfasamento de horários.

As autoridades de saúde indicam ainda que deve ser reforçado o uso de equipamento de proteção individual mais avançado pelos profissionais de instituições de saúde e apoio a grupos mais vulneráveis, como lares. Pedem também de forma veemente à população que, caso tenha sintomas, deve evitar sair de casa, dando contactos diretos para as áreas dedicadas à covid-19 dos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.

Até ao momento não houve qualquer nota da Direção Geral da Saúde sobre o aumento de casos nestes concelhos. Na sexta-feira o SOL questionou a DGS e o Ministério da Saúde sobre o aumento de casos na região Norte e sobre a subida do RT, o indicador que dá uma indicação sobre se a transmissão está a aumentar ou a diminuir, bem como se estariam previstas novas medidas, mas não teve até ao momento resposta.

A região Norte tem neste momento a pior situação epidemiológica a nível nacional, com mais de mil casos diários. O último cálculo do RT para o Norte, divulgado pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge esta sexta-feira, situa-se em 1,36, o valor mais elevado desde o final de março. O crescimento de casos dos últimos sete dias é considerado explosivo e está a gerar preocupação entre os responsáveis hospitalares da região. Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia, que faz a modelação da evolução da epidemia no país desde março, admitiu ao SOL que a região deverá passar o patamar dos 2000 casos diários na próxima semana, não sendo impossível que chegue aos 3000. Este sábado a SIC avançou que a Administração Regional de Saúde do Norte está já a contactar hospitais privados para reforço da capacidade de resposta.