Dino D'Santiago anuncia que vai ser pai e revela nome do bebé

Dino D’Santiago anunciou, através das redes sociais, que vai ser pai e revelou o nome do bebé.

Numa publicação partilhada no Intagram, o músico mostrou imagens de ecografias e revelou que está à espera de um rapaz: Lucas D’Santiago.

De realçar que o bebé é fruto do relacionamento do artista com Rafaela Rosa de Sousa. “O nosso Dininho. Obrigada meu amor, por partilhares comigo a realização do nosso maior sonho”, escreveu Rafaela num comentário à publicação.

Várias foram as caras conhecidas que felicitaram o casal, como foi o caso de Áurea, Rita Pereira, Catarina Furtado ou Ângelo Rodrigues.