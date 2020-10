GNR deteve 49 pessoas em apenas 12 horas. Mais de metade por condução sob efeito de álcool

A GNR teve 49 pessoas em flagrante delito entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo.

De acordo com a força de segurança nas últimas 12 horas registaram-se 49 detenções, sendo 28 por condução sob efeito de álcool, 15 por condução sem habilitação legal, 1 por violência doméstica e 1 por posse de arma proibida.

No âmbito destas operações, que visaram prevenir e combater a criminalidade e a sinistralidade rodoviária, e a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional, a GNR registou ainda 464 infrações, destacando-se 118 por excesso de velocidade, 56 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 38 por falta de inspeção periódica obrigatória, 13 relacionadas com tacógrafos, 12 com uso indevido de telemóvel ao volante, 10 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 9 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

No mesmo período, houve registo de 25 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 11 feridos leves.