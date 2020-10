Governo relança #EstudoEmCasa 2020/2021

Reedição do projeto terá uma incidência particular no Ensino Básico.

O Governo vai relançar o #EstudoemCasa. A reedição do projeto, denominada #EstudoemCasa 2020/2021 “O teu companheiro de escola”, será relançada pelo Ministério da Educação, em parceria com a RTP, tendo em conta “o reconhecimento generalizado da mais-valia e do impacto deste recurso”, quando as escolas estavam encerradas devido à pandemia.

Em comunicado, a tutela liderada por Tiago Brandão Rodrigues destaca que esta ferramenta educativa tem como objetivo “ser um complemento à escola” e revela que foram introduzidas algumas novidades face ao modelo anterior. “Foram criadas uma equipa de coordenação e uma equipa específica para o seu desenvolvimento, composta por cerca de quatro dezenas de professores e quatro intérpretes de Língua Gestual Portuguesa”, revela o Ministério da Educação.

Esta nova fase do projeto terá uma incidência particular no Ensino Básico, iniciando-se no dia 19 de outubro, de forma forma a acompanhar o calendário escolar definido pelo Ministério da Educação (durante as cinco semanas dedicadas especificamente à recuperação de aprendizagem).

Os conteúdos diários na RTP terão um tempo limitado, em blocos de 30 minutos, num total de 75 blocos semanais. A transmissão será feita na RTP Memória, tal como acontecia, das 9h00 às 16h30 horas. Os blocos da manhã serão dedicados aos 1.º e 2.º ciclos e os da tarde ao 3.º ciclo, que começará a 4 de novembro.

“De notar a importante autonomização do 1.º e do 2.º anos, que decorre da necessidade de adequação às especificidades deste início de ciclo, marcado pela aquisição da escrita e da leitura, fator que condiciona inevitavelmente a metodologia a adotar, sendo evidente no 1.º ano a preponderância do domínio da oralidade, por exemplo, em atividades de compreensão, como forma de preparação para futuras atividades de compreensão da escrita. A introdução do 3.º novo bloco de ‘Orientação para Trabalho Autónomo’ provém da consciência da necessidade de desenvolver nos alunos formas de autorregulação e de aprofundamento das aprendizagens”, destaca a tutela.

O #EstudoEmCasa 2020/2021 contemplará também o alargamento ao Ensino Secundário, com conteúdos disponíveis na RTP Play e na APP, de “forma a serem utilizados como reforço das aprendizagens, especialmente em contexto fora da sala de aula. Estes conteúdos começarão a ser disponibilizados em novembro”.

O #EstudoEmCasa 2020/2021 para o Ensino Básico vai ser transmitido na RTP Memória, nos seguintes canais:

• TDT – posição 7

• MEO – posição 100

• NOS – posição 19

• Vodafone – posição 17

• Nowo – posição 13

Ficará igualmente disponível em:

• https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia on demand e módulos individualizados);

• https://estudoemcasa.dge.mec.pt/ (onde estão alojados os conteúdos que os professores utilizam em cada bloco);

• App #EstudoEmCasa.