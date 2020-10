Região Norte com 1.168 dos 1.656 novos casos das últimas 24 horas

O boletim da DGS deste domingo dá conta de mais 1.856 novos casos de covid-19 e 19 mortos, aumentando para 99.911 o número total de casos confirmados no país desde o início da pandemia e para 2.181 o total de óbitos. Esta é a primeira vez em cinco dias que o número de novos infetados fica abaixo dos 2 mil.

A região Norte volta a ser aquela onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos das últimas 24 horas, com 1.168 novos infetados (62,9%). Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 385 casos, no Centro mais 231, no Alentejo mais 35 e no Algarve mais 28. Quanto aos arquipélagos, os Açores somam mais um caso e na Madeira há mais oito.

Dos 19 óbitos, 10 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e nove no Norte.

Depois de uma descida no sábado, o número de internados voltou a aumentar este domingo. Estão agora hospitalizadas 1.086 pessoas devido à covid-19, mais 72 face ao último balanço. Destas, 155 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais sete do que ontem.

Por outro lado, o número de recuperados em 24 horas voltou a superar os mil – há agora mais 1.081 doentes recuperados da covid-19, aumentando para 59.000 o número de pessoas que já venceram a doença no país.

As autoridades de Saúde têm 54.851 contactos em vigilância e estão ativos 38.730 casos no país.