Proteção Civil emite alerta devido ao mau tempo. Chuva e vento forte colocam país sob aviso amarelo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou, este domingo, para o agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde de segunda-feira.

De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se um agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde de segunda-feira, com chuva forte, persistente e generalizada no território de Portugal continental, vento forte, a sul do Sistema Montanhoso Montejunto-Estrela e nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa. Todos os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva. O distrito de Faro é o único que tem igualmente aviso amarelo para agitação marítima.

Face às condições meteorológicas esperadas, a Proteção Civil lembra que há possibilidade de inundações, que o piso rodoviário poderá estar escorregadio e alerta para uma eventual formação de lençóis de água. Podem ocorrer danos em estruturas montadas/suspensas e há a possibilidade de queda de ramos ou árvores, acidentes na orla costeira ou deslizamentos de terra.

Assim, a Proteção Civil recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, como por exemplo a adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade, ou ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas ou na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis. A ANEPC relembra ainda que não devem ser praticadas atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.