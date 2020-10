Portugal continental vai estar, a partir de hoje, segunda-feira, sob o efeito da depressão Bárbara, que se prevê que provoque o aumento da intensidade do vento durante a tarde (com rajadas entre 100 km/h e 130 km/h nas terras altas), originando também precipitação forte e persistente, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A situação deverá prolongar-se até amanhã à tarde.