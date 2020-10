Produção na construção recuou 0,9% na zona euro e 1,5% na UE em agosto

Portugal a registou uma quebra acima da média (-2,2%), em comparação com o mesmo mês do ano passado. O Eurostat indica, porém, que o indicador teve uma recuperação em cadeia em agosto, face ao mês de julho.

A produção na construção recuou 0,9% na zona euro e 1,5% na União Europeia (UE) em agosto, com Portugal a registar uma quebra acima da média (-2,2%), segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

As maiores quebras da produção na construção foram registadas na Eslováquia (-18,0%), na Hungria (-13,6%) e na Polónia (-12,1%), com apenas três registos de avanços face a agosto de 2019 – Roménia (12,4%), Eslovénia (4,8%) e Finlândia (2,2%).

De acordo com o gabinete estatístico europeu, o indicador teve, porém, um avanço em cadeia de 2,6% na zona euro e 2,4% na UE, face a julho. Neste caso, Portugal verificou um crescimento de 1,8%.

Nesta comparação me cadeia, as maiores subidas observaram-se em França (4,9%), na Eslovénia (2,4%) e na Hungria (1,9%), enquanto as quebras mais acentuadas registaram-se na Eslováquia (-2,5%), na Bélgica (-2,0%) e na República Checa (-1,4%).