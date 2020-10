Balança de pagamentos com saldo negativo de 887 milhões até agosto

O saldo conjunto das balanças corrente e de capital fixou-se em -887 milhões de euros até agosto, o que compara com 1.146 milhões de euros em igual período de 2019. Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal (BdP). Este valor "resulta dos défices das balanças de bens e de rendimento primário, que foram parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento secundário e de capital", diz a entidade liderada por Mário Centeno.

Nos primeiros oito meses de 2020, o défice da balança de bens diminuiu 3.118 milhões de euros face ao período homólogo.

Contudo, o excedente da balança de serviços reduziu-se em 6.527 milhões de euros.

"Esta redução foi, na maior parte, justificada pelo decréscimo acentuado do saldo da rubrica viagens e turismo, de 5.602 milhões de euros", explica o BdP.

Até agosto, as exportações de bens e serviços decresceram 23,6% (13,6% nos bens e 39,7% nos serviços) e as importações diminuíram 18,4% (16,9% nos bens e 25% nos serviços).

Em agosto, refere, as exportações e as importações de bens e serviços registaram decréscimos homólogos de 25,3% e 15,7% respetivamente.

Destacou-se a redução homóloga do saldo das viagens e turismo em 1.313 milhões de euros, resultante de um decréscimo de 51,8% nos créditos e de 40,7% nos débitos.

Entre janeiro e agosto de 2020, o défice da balança de rendimento primário reduziu-se 1.227 milhões de euros relativamente ao período homólogo, para -2.380 milhões de euros, acrescenta o BdP.

"A diminuição do défice foi, em grande medida, justificada pela redução do pagamento de rendimentos de investimento a entidades não residentes. O excedente da balança de rendimento secundário decresceu 93 milhões de euros, devido à evolução das transferências correntes. Por seu turno, o saldo da balança de capital cresceu 242 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, em resultado, sobretudo, de um aumento dos recebimentos de fundos comunitários", justifica.

Até agosto de 2020, o saldo da balança financeira registou uma diminuição dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior no valor de 703 milhões de euros.

Este decréscimo decorreu sobretudo do aumento de passivos do Banco de Portugal junto do Eurosistema e do investimento de não residentes em títulos de dívida pública portuguesa.

Em contrapartida, continua, verificou-se um aumento de ativos dos bancos e das sociedades de seguros e fundos de pensões sobre entidades não residentes, nomeadamente em títulos de dívida emitidos por estados membros da União Monetária, e uma redução dos depósitos de não residentes em bancos localizados em Portugal.