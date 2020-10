ACEPI. Comércio eletrónico em Portugal deverá alcançar os 110,6 mil milhões de euros em 2020

As conclusões do estudo da ACEPI "Economia e Sociedade Digital em Portugal" adiantam ainda que, em 2019, em Portugal, se situou o valor do comércio eletrónico se situou nos 96 mil milhões de euros.

A Associação da Economia Digital (ACEPI) anunciou esta segunda-feira as principais conclusões do seu Estudo "Economia e Sociedade Digital em Portugal" – desenvolvido em parceria com a IDC desde 2009 –, que conclui uma “forte penetração da Internet em Portugal com valores próximos da média europeia, crescimento do número de compradores online, do volume e frequência das compras e aceleração da transformação digital dos negócios das empresas em 2019”.

O estudo, apresentado no Portugal Digital Summit’20 – evento da economia e da transformação digital que reúne, até à próxima sexta-feira, mais de 250 líderes digitais –, indica que o valor do comércio eletrónico B2C + B2B em 2019, em Portugal, se situou nos 96 mil milhões de euros.

Para 2020, a ACEPI estima um novo crescimento até aos 110,6 mil milhões de euros, alavancado pelo impacto da pandemia da covid-19 que, de acordo com o relatório, “mudou profundamente os hábitos dos consumidores e transformou profundamente empresas e negócios”.