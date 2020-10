Reino Unido regista 80 mortes e mais de 18 mil infetados em 24 horas

O Reino Unido reportou esta segunda-feira mais 18.804 novos casos de infeção por covid-19, número superior ao dia anterior, com 16.982 casos. A região registou também mais 80 mortes nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, existiram já 741.212 diagnósticos positivos de covid-19 e 43.726 mortes.

A subida no número de casos levou a que o País de Gales anunciasse esta segunda-feira um confinamento durante 17 dias. As pessoas devem ficar em casa para que exista um choque rápido, baixando o número de casos. Depois da Irlanda do Norte, é o segundo país do Reino Unido a anunciar a medida.

Recorde-se que o Reino Unido é o país da Europa com maior número de mortes com covid-19 e o quinto a nível mundial.