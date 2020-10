Morreu um dos feridos na explosão de fábrica em Melgaço

Morreu um dos trabalhadores, um homem com 22 anos que ficaram feridos na explosão de uma fábrica de borracha em Melgaço, Viana do Castelo, adiantou fonte do INEM à agência Lusa.

Para além deste trabalhador, uma mulher ficou gravemente ferida e já foi transportada para o hospital São João, adiantou a mesma fonte, explicando que "não corre risco de vida”.

A fonte do INEM afirmou ainda que o alerta foi dado por volta das 15h08 e que estiveram no local duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma estacionada em Melgaço e outra em Valença, a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e uma unidade móvel de intervenção em psicologia de emergência.