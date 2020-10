Suspeito de matar ex-companheira em Salvaterra de Magos entregou-se às autoridades

O homem suspeito de ter baleado a ex-companheira na tarde de domingo na localidade de Muge, concelho de Salvaterra de Magos, entregou-se à PSP do Barreiro, confirmou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O homem que terá matado a mulher, com cerca de 30 anos, fica agora sob alçada da PJ de Setúbal e aguarda a aplicação de medidas de coação.

Segundo fontes citadas pela imprensa regional, o casal morava no Barreiro mas estavam separados há alguns meses e a passar o fim de semana na casa do pai do suspeito com a filha da mulher, uma menina de 5 anos, que já foi entregue aos cuidados do pai biológico.