França já ultrapassa as 900 mil infeções desde o início da pandemia

França reportou esta segunda-feira mais 13.243 infeções por covid-19, um número mais baixo do que o dia anterior, com 29.837 casos diários. Na última semana, a média diária de novos casos de infeção tem sido sempre de mais de 23 mil novos doentes. Desde o começo da pandemia, o país já identificou no total 910.277 casos.

Hoje houve também mais 146 óbitos, aumentando para 33.623 o número total de mortes relacionadas com o novo coronavírus em França, segundo informou a instituição de Saúde Pública de França.

Desde o dia anterior, foram identificados 70 novos focos de infeção no país, existindo agora 1.775 focos a serem investigados. Há também 88 províncias francesas que são consideradas como de vulnerabilidade alta.