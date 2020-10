IEFP. Desemprego "dispara" 36% em setembro

Feitas as contas, são mais 109 mil desempregados no espaço de apenas um ano – número de pessoas sem emprego ultrapassou barreira das 400 mil. Em relação a agosto, o aumento foi de 0,2%, informou o IEFP.

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) cresceu 36% em setembro para as 410 174 pessoas, em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Feitas as contas, são mais 109 mil pessoas sem emprego no espaço de apenas um ano – dados que confirmam o impacto da pandemia no mercado de trabalho em Portugal. Em relação a agosto, o aumento foi de 0,2%, informou esta terça-feira o IEFP.

Para este aumento no número de desempregados “contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário”, refere o relatório.

Os “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores” – com uma subida de 56,5% – foram os grupos profissionais onde se verificou o maior crescimento percentual face a setembro de 2019. Na categoria de “operadores de instalações e máquinas e trabalhos de montagem” o crescimento foi de 52% e na de “pessoal administrativo foi de 38%, completa o IEFP.