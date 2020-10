Pai de Matthew McConaughey morreu durante relações sexuais com a mulher

O novo livro de Matthew McConaughey está prestes a ser lançado e, para assinalar o momento, o ator tem vindo a revelar alguns pormenores da obra Greenlights, que fala sobre a sua família.

Um dos pormenores que está a dar mais que falar é o facto de o pai do ator, James Donald McConaughey, ter morrido exatamente como disse que ia morrer.

"Recebi um telefonema da minha mãe. 'O teu pai morreu'. Caí de joelhos. Não queria acreditar. Ele era o meu pai. Ninguém ou nada poderia matá-lo. Exceto a minha mãe. Ele sempre me disse a mim e aos meus irmãos: 'Rapazes, quando eu morrer, vai ser a fazer amor com a vossa mãe'. E foi o que aconteceu. Ele teve um ataque cardíaco quando chegou ao clímax", recordou o ator, que aborda o episódio no livro.

Sublinhe-se que o ator já tinha referido o episódio insólito sobre a morte do pai, numa entrevista ao icónico apresentador norte-americano Howard Stern em 2017.