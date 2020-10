Santa Clara-Sporting vai ter adeptos nas bancadas

O Santa Clara-Sporting, que vai acontecer no dia 24 de outubro, sábado, vai ter a presença de público nas bancadas do estádio do Santa Clara, em São Miguel, até 10% da lotação, conforme autorizou a Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que o jogo Santa Clara-Sporting, da quinta jornada da I Liga, agendado para o próximo dia 24 outubro, terá a presença de público nas bancadas, à semelhança daquilo que tinha acontecido diante do Gil Vicente", lê-se na nota de imprensa enviada hoje pelo Santa Clara.

Recorde-se que a primeira partida profissional da época com adeptos nas bancadas foi entre o Santa Clara e o Gil Vicente.