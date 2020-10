Quer ser o próximo Ambrósio ou a Senhora da Ferrero Rocher? Saiba como

O anúncio da Ferrero Rocher em que o motorista Ambrósio oferece à passageira um chocolate tornou-se célebre desde há vários anos, especialmente na época do Natal. Agora, a marca de chocolates está à procura de novos protagonistas para surpreender com uma nova versão do anúncio.

Está aberto então um casting para procurar os próximos Ambrósio e Senhora da Ferrero Rocher. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode tentar a sua sorte até ao dia 1 de novembro. Basta clicar aqui .

Tem de enviar uma fotografia e gravar um vídeo de apresentação onde explica porque deve ser o candidato escolhido. Depois, há um júri encarregue de escolher apenas oito pessoas, que depois serão votadas pelo público para eleger os dois novos rostos da Ferrero Rocher, para celebrar os 30 anos da marca.