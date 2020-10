Proteção Civil regista quase 850 ocorrências devido à depressão Bárbara

A Proteção Civil já registou 848 ocorrências em Portugal esta terça-feira entre as 00h00 e as 19h00 devido à passagem da depressão Bárbara.

"Desde as 00h00 de hoje e até às 19h00 registámos um total de 848 ocorrências", informou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em declarações à Lusa. Por causa da chuva intensa e do vento forte, segundo a mesma fonte as ocorrências mais comuns trata-se de inundações de superfícies e queda de árvores e estruturas.

Até agora, o distrito de Faro foi o mais afetado, com o total de 180 das ocorrências contabilizadas. Segue-se Lisboa, com 130, e Setúbal com 127.