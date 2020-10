Investigação quer infetar jovens com novo coronavírus para estudar doença

No Reino Unido, há uma equipa de investigadores do Imperial College London (ICL) que quer infetar voluntários saudáveis com o novo coronavírus para estudar a doença e acelerar a criação de uma vacina, anunciou a instituição esta terça-feira.

O ICL explicou no próprio site que o este “estudo de desafio humano” é o “primeiro estudo deste tipo em qualquer lugar do mundo”.

Numa primeira fase, os investigadores estão à procura de voluntários entre os 18 e os 30 anos que não tenham tido sintomas de covid-19, problemas de saúde ou fatores de risco adversos para a covid-19, como obesidade, doenças cardíacas ou diabetes.

Depois, a partir daí, os investigadores pretendem estudar possíveis tratamentos, uma reposta imunológica e perceber como é que potenciais vacinas podem parar ou prevenir a covid-19.

Segundo o coordenador deste Programa de Desafios Humanos, Chris Chiu, “os estudos de desafios humanos podem aumentar a compreensão da covid-19 de maneiras únicas e acelerar o desenvolvimento de potenciais novos tratamentos e vacinas para a covid-19”.

Apesar de reconhecerem que esta é uma abordagem arriscada, os pesquisadores acreditam que pode dar frutos mais cedo do que a pesquisa padrão, que espera para ver se os voluntários ficam doentes depois de receberem o tratamento experimental.

“A minha equipa tem desenvolvido com segurança estudos de desafio em humanos com outros vírus respiratórios há mais de dez anos. Nenhum estudo é totalmente isento de riscos, mas os parceiros do Programa Desafio Humano vão trabalhar arduamente para garantir que os riscos sejam os mais baixos possíveis”, disse Chris Chiu, citado no site do Imperial College London.

Este programa é uma parceria entre o ICL, o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (BEIS), a hVIVO, uma empresa clínica com experiencia em modelos de desafio humano viral, e a Royal Fere London NHS Foundation Trust.