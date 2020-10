PSG-Manchester United. Bruno Fernandes marca na vitória dos red devils no Parque dos Príncipes

O Manchester United venceu na noite desta terça-feira o PSG, em jogo da primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões 2020/21.

No Parque dos Príncipes, Bruno Fernandes - capitão dos red devils face à ausência de Maguire, devido a lesão -, inaugurou o marcador aos 23 minutos, de grande penalidade.

Já na segunda metade, Martial (55') fez um autogolo e devolveu a igualdade ao marcador.

Aos 87', Rashford selou o 2-1 final.

O FC Porto entra amanhã em ação, frente ao Man. City, no Etihad Stadium, na primeira jornada do Grupo C da prova dos milhões.

Resultados do primeiro dia:

(Grupo H) PSG-Man.United: 1-2

(Grupo H) Leipzig-Basaksehir: 2-0

(Grupo E) Rennes-Krasnodar: 1-1

(Grupo E) Chelsea-Sevilha: 0-0

(Grupo F) Lazio- B. Dortmund: 3-1

(Grupo F) Zenit-Club Brugge: 1-2

(Grupo G) Dinamo Kiev-Juventus: 0-2

(Grupo G) Barcelona-Ferencváros: 5-1