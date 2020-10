Em primeiro lugar, os desafios existem para serem enfrentados, para que enfrentemos as dificuldades interiores. Crescemos perante a pressão e a dificuldade em superar o melhor resultado anterior. Por esse motivo, não faz sentido outra coisa que não os enfrentar, a não ser que seja imprescindível para o objetivo de um qualquer ser atingir algo cujo caminho único é efetivamente aquele que se encontra além problema.

São múltiplos os momentos absolutamente decisivos para o desenvolvimento profissional de um qualquer indivíduo. Um dos principais é aquele em que descobre a ferramenta principal de resolução dos desafios que a circunstância lhe oferece. Outro é aquele em que esbarra nos seus limites.

Facto é, de vez em quando, deparamo-nos com desafios aparentemente inultrapassáveis, paredes que nos impedem de ver o céu e prosseguir os nossos objetivos. Perante essa circunstância, contemplamos os cálculos mentais sobre se um qualquer método por nós usado no passado nos permite ou não continuar caminho. Frequentemente, a solução encontra-se em abandonar temporariamente esse primeiro desafio e abraçar um segundo, desta vez ainda mais difícil.

É provável que o leitor se recorde minimamente das suas aulas de matemática do ensino secundário, e em como eram um desafio, por vezes. Caso o leitor tenha estudado algum tipo de matemática no ensino superior, estou certo de que, achando agora a nova disciplina mais difícil, julga que a matemática de secundário seria consideravelmente mais fácil. Aprender e procurar resolver problemas mais complexos eleva-nos a perspetiva de tal forma que desafios que eram difíceis, deixam de o ser.

Em segundo lugar, nem sempre é útil e prático para alguém que um obstáculo seja ultrapassado. Perante um leque de opções, escolher uma delas implica automaticamente dizermos que não a outras. Não existe qualquer compatibilidade em, no médio e longo prazo, perseguir vários caminhos simultaneamente. Abre-se um caminho cada vez que recorremos a um aumento da dificuldade dos nossos desafios pessoais para nos capacitar para o anterior. O pior que pode acontecer a um qualquer ser é dedicar-se profundamente a um desses caminhos e algures num tempo avançado aperceber-se de que esse não é um caminho que o satisfaz ou faz feliz.

Mais frequentemente do que nunca, é crucial buscar primeiro compreensão sobre que desafios nos levam por caminhos que não nos preenchem e eliminá-los do leque de possibilidades. Se o leitor é extrovertido, procure desafios sociais, não se isole. Se é criativo, não deixe de criar. Abdicar de quem somos por algo que queremos ser apenas faz sentido quando os desafios que aceitamos coincidem com os objetivos que nos impelem a levantar da cama pela manhã.