Madrid pode decretar recolher obrigatório para controlar pandemia

Autoridade de saúde de Madrid vai reunir-se com os restantes responsáveis para decidir se vão implementar novas medidas.

As autoridades de Madrid, cidade espanhola mais atingida pela pandemia de covid-19, estão a ponderar avançar com um pedido ao Governo central para decretar o recolher obrigatório de forma a garantir que não há deslocações a determinadas horas do dia.

“[Um recolher obrigatório] iria permitir-nos estabelecer algo com que estamos todos familiarizados, com o fim da mobilidade, como a França também introduziu”, disse o responsável pela saúde da comunidade autónoma de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

“[Esta segunda-feira] tivemos uma reunião com a presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, e associações profissionais, e foi praticamente proposta deles estudar esta opção”, disse Escudero.

O responsável explicou que a comunidade autónoma não tem autoridade jurídica para adotar esta medida excecional. “Para conseguirmos [avançar com esta proposta], é necessária uma cobertura legal que a região de Madrid não tem. Teria de ser uma decisão do Governo espanhol”, esclareceu Escudero, que defende que essa medida deveria ser aplicada em todo o território espanhol.

O Ministério da Saúde espanhol vai reunir-se na quarta-feira com os responsáveis pela saúde das comunidades autónomas, que têm competências para tomar decisões nesta área, esperando-se que do encontro saia algum tipo de indicação comum para enfrentar a pandemia. Esta decisão só poderá ser implementada se todas as regiões estiverem de acordo.