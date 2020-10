TAP. Concorrência dá luz verde ao controlo estatal da companhia aérea

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde ao reforço do Estado português na TAP, com a aquisição de 22,5% do capital da companhia, que vão somar aos 50% já detidos pela Parpública.

Numa nota publicada no site, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa diz que “em 20 de outubro de 2020, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência (…) delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração (…) uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados relevantes identificados”.

Recorde-se que, no início do mês de julho, o Governo anunciou ter chegado a acordo com os acionistas privados da companhia aérea portuguesa para deter 72,5% do capital da empresa por 55 milhões de euros.