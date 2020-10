Imagem rara mostra Bill Cosby a sorrir na prisão

É uma imagem rara e foi partilhada nas redes sociais para mostrar que Bill Cosby se encontra bem em período de plena pandemia. O ator, de 81 anos, que se encontra a cumprir pena de prisão por abusos sexuais, surge sorridente na fotografia, durante uma conferência a partir da cadeia estadual SCI de Phoenix, na Pensilvânia.

A imagem, captada por um representante de Bill Cosby, foi partilhada no Twitter do próprio ator.

"Esta foto foi tirada pelo representante dele [Bill Cosby], Andrew Wyatt, durante a primeira conferência virtual com sr. Cosby na semana passada. Estamos a partilhar isto para reafirmar a familiares e fãs que ele está bem durante a pandemia", lê-se na legenda da imagem, que rapidamente se tornou assunto nas redes sociais.

Recorde-se que o também comediante está preso desde setembro de 2018. Bill Cosby foi condenado por ter drogado e violado uma antiga funcionária da Universidade Temple, em 2004.

Os comportamentos abusivos de Cosby foram denunciados por 50 mulheres, mas apenas a denúncia da antiga funcionária originou um processo criminal, uma vez que os restantes crimes prescreveram.

This photo was taken by his publicist, Andrew Wyatt, during his first virtual video conference call with Mr. Cosby last week. We are posting this to reassure his family and supporters that he is doing ok during this pandemic. pic.twitter.com/mISjVmly2b