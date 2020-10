Detidos por tentativa de homicídio após discussão em café em Paredes

A Polícia Judiciária (PJ), deteve, esta terça-feira, dois homens indiciados pela prática do crime de homicídio na forma tentada, em Gondalães, Paredes, anunciou a autoridade, esta quarta-feira.

Os factos ocorreram na madrugada do dia 26-07-2020, em retaliação por uma altercação ocorrida horas antes num café da mesma cidade, revela a PJ, em comunicado.

“Inconformados com o desfecho da altercação, os arguidos engendraram um plano e, após montarem vigilância, surpreenderam as vítimas junto ao local onde uma delas tinha o seu carro parqueado. Neste contexto, munidos de um paralelo e de uma arma branca, agrediram as vítimas com violência, em áreas vitais, colocando-se ambos de seguida em fuga”, acrescenta.

Os detidos, um operário da construção civil e o outro cortador de carnes, ambos com 24 anos e sem antecedentes criminais, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.