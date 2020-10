Miley Cyrus diz que foi perseguida por um ovni

Cantora diz que tem a certeza do que viu, ou então não…

Miley Cyrus revelou um episódio insólito com os fãs durante uma conversa com a Interview Magazine.

A cantora acredita que estava a ser seguida por um ovni. "Estava a conduzir por San Bernardino com um amigo e fui perseguida por algum tipo de ovni. Tenho certeza do que vi", contou.

No entanto, apesar de ter insistido na veracidade do episódio, a própria cantora avançou com uma teoria alternativa ao que se tinha passado.

Miley Cyrus tinha acabado de comprar canábis, pelo que a ‘visão’ pode ter sido apenas uma alucinação, fruto de ter fumado.