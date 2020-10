Número de doentes internados é o mais alto de outubro e aproxima-se do valor mais elevado de sempre

O boletim da DGS desta quarta-feira dá conta de mais 2.535 novos casos de covid-19 e 16 mortos, aumentando para 106.271 o total de casos confirmados no país desde o início da pandemia, dos quais 2.229 resultaram em óbitos.

O número de novos casos desta quarta-feira é o segundo mais elevado no país desde o início da crise pandémica. O recorde pertence ao dia 16 de outubro com 2.608 novas infeções.

A região Norte volta a ser aquela onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos das últimas 24 horas, e supera, mais uma vez, a barreira dos mil infetados, com 1.379 novos casos (54%). Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 863 casos, no Centro mais 197, no Alentejo mais 50 e no Algarve mais 41. Quanto aos arquipélagos, os Açores somam mais um caso e na Madeira há mais quatro

Dos 16 óbitos, oito ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, dois no Centro, um no Alentejo e um no Algarve.

O número de internados continua também a aumentar. Estão agora hospitalizadas 1.272 pessoas devido à covid-19, mais 25 face ao último balanço. Destas, 187 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 11 do que ontem. Este número de internados é o mais alto de outubro e aproxima-se do valor mais alto de sempre — 1.302 no dia 16 abril.

Por outro lado, o número diário de recuperados voltou a ficar acima dos mil. Nas últimas 24 horas, mais 1.340 pessoas foram dadas como recuperadas, aumentando para 63.238 o número de pessoas que já venceram a doença no país.

As autoridades de Saúde têm 56.126 contactos em vigilância e há 40.804 casos ativos no país, mais 1.179 do que ontem.