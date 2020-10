Surto em ginásio aumenta número de infetados para mais de uma centena em Évora

Um surto com 33 infetados por covid-19 que começou num ginásio em Évora fez aumentar para mais de uma centena o número de casos ativos no conselho, segundo indicou o presidente da autarquia à agência Lusa.

"O aumento de casos que se tem verificado nos últimos dias" está relacionado com "o surto do ginásio, que, com dados de ontem, tem 33 casos", explicou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá.

O surto no ginásio foi detetado ainda este mês, estando a ser investigado pela Autoridade de Saúde Pública. O autarca sublinhou que os casos com origem no ginásio dizem respeito a “utilizadores, contactos e familiares” e que para já não existem “grande preocupação”.

Estão a ser realizados testes a contactos dos utilizadores do ginásio, portanto é “previsível que possa vir a aumentar ainda” o número de casos, acrescentou o autarca, adiantando que existe uma pessoa internada na enfermaria do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Em Évora, já tinham sido detetados outros dois surtos – um num lar ilegal e outro no Comando Territorial de Évora da GNR -, mas “estão controlados e em resolução”. Têm sido registados também alguns casos “pontuais” de coronavírus nas escolas e outros locais, mas Pinto de Sá garante que “não existe contágio comunitário”.

Desde o início da pandemia, o concelho de Évora já contabilizou, na terça-feira, 104 casos ativos.