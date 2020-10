Explosão em Londres provoca duas mortes

Morreram duas pessoas numa explosão que aconteceu numa loja em Londres, segundo a Brigada de Incêndios de Londres (LFB) no local, citada pela BBC .

"Podemos confirmar que, infelizmente, morreram duas pessoas no local. A explosão causou danos substanciais à loja e danos estruturais por toda a parte”, disse o comandante da corporação, Paul Morgan.

A loja fica por baixo de um prédio de apartamentos, na King Street, zona de Southall e parte do edifício caiu. Já foram resgatados quatro adultos e uma criança do edifício e outras 14 pessoas e duas crianças conseguiram escapar pelos próprios pés, após a explosão.

#Ealing

London Fire Brigade say two people have died following an explosion and building collapse this morning on King Street in #Southall. pic.twitter.com/pyyTMEwEK8