Exposição After off-head combina pintura e fotografia e é inaugurada esta quinta-feira no núcleo central do Taguspark

Exposição pode ser visitada no átrio do complexo até 8 de janeiro.

After off-head é o nome da exposição que conta com obras dos artistas plásticos Isabel Contreras Botelho, Tim Madeira e do fotógrafo António Alves da Costa, e que é inaugurada esta quinta-feira no átrio do Núcleo Central do Taguspark pelas 18h.

O projeto nasceu da exposição off head, onde os três artistas criaram, pela primeira vez, obras em conjunto.



Trata-se de uma fusão entre a fotografia de António Alves da Costa e dois estilos de pintura, com energias totalmente antagónicas, de Isabel Contreras Botelho e Tim Madeira



A mostra apresenta criações feitas a seis mãos mas também obras desenvolvidas individualmente por cada um dos três artistas.

A ideia é que “a extensão do olhar e a criatividade de cada um” defina “os contornos de um novo universo de interpretações, expressividade e concretização de obras em moldes totalmente inovadores”, explicam os organizadores da exposição.

As obras estarão expostas no átrio do Núcleo Central do Taguspark até 8 de janeiro, de segunda a sábado, entre as 10h e as 19h.