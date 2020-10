França contabiliza mais 26.676 infetados e 166 mortes por covid-19

Na última semana, a média de novos casos no país é superior a 25 mil.

França contabilizou esta quarta-feira 26.676 novos casos de covid-19, um número superior ao do dia anterior, quando se registaram 20.468 novas infeções. Houve ainda 166 mortes, aumentando para 34.048 o número de óbitos desde o início da pandemia.

Na última semana, a média de novos casos no país é superior a 25 mil e, no total, já foram identificados 957.421 casos no país desde o início de março, segundo informações de Saúde Pública de França.

Nos últimos sete dias foram internadas 9.375 pessoas, das quais 1.584 em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Os focos de contaminação em França também estão a subir: desde ontem foram registados 139 novos focos de infeção, existindo assim 1.852 a serem investigados em todo o território. Destes, 404 dizem respeito a lares de idosos.

Em lares de idosos e centros para pessoas que precisam de prestação de cuidados constantes, o número de óbitos associados à covid-19 mantém-se nos 11.012.

No país existem 91 províncias consideradas como sendo de vulnerabilidade elevada.

Recorde-se que a região de Paris e outras oito grandes áreas metropolitanas têm recolher obrigatório entre as 21h00 e as 6h00, uma medida que se deve prolongar durante pelo menos um mês para diminuir as infeções e reduzir a pressão dos hospitais, nas UCI.