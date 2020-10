Direção-Geral da Saúde reduz lotação permitida para o Sp. Braga-AEK Atenas

A lotação autorizada passou dos 15% para 7,5% da capacidade do Estádio Municipal de Braga

O jogo da Liga Europa de futebol entre o Sporting de Braga e o AEK Atenas, na quinta-feira, vai receber menos adeptos do que aquilo que era esperado, por decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, a DGS “em função do agravamento da situação epidemiológica no país, decidiu reduzir de 15% para 7,5% a presença de público no Estádio Municipal de Braga", anunciou o clube bracarense este quarta-feira.

Desta forma, em vez dos 4.500 esperados, o número de lugares nas bancadas estará limitado a 2.250 espetadores, sendo que já foram vendidos 2.200 bilhetes, informou o clube minhoto.