O Bayern Munique iniciou com o pé direito a defesa do título da Liga dos Campeões.

Na Allianz Arena, o conjunto alemão goleou na noite desta quarta-feira o Atlético Madrid de João Félix por 4-0.

Pela equipa de Hansi Flick marcaram Coman (28 e 72 minutos), Goretzka (41’) e Corentin Tolisso (66').

A vitória coloca o conjunto da Bundesliga na liderança isolada do grupo A (Salzburgo e Lokomotiv empataram 2-2 no outro jogo do agrupamento).