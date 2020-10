Efemérides de 22 de Outubro de 2020

1792 Foi proclamada há 228 anos a primeira República francesa, pelo povo do país, na sequência da Revolução de 1789, sob a liderança de Robespierre (1758-94), que inaugurou o ‘terror’ da guilhotina (matando 40 a 50 mil pessoas), de que ele próprio seria vítima, e pronunciou na Europa várias abolições das Monarquias – embora esta experiência tivesse sido contida por Napoleão no 18 do Brumário (9 de Novembro de 1799).

1797 André-Jacques Garnerin, engenheiro francês inventor do paraquedas (os primeiros foram feitos de seda), antigo soldado napoleónico preso na Hungria, fez há 223 anos, em Paris, sobre o Parque Monceau, o primeiro salto com paraquedas.

1859 A Espanha de Isabel II (1830-1904, Rainha contestada pelos carlistas entre 1863 até à deposição em 68) declarou guerra a Marrocos há 161 anos, por causa das constantes incursões dos marroquinos contra as suas praças de Ceuta e Melilla, tornando-se as forças espanholas imparáveis (avançaram até Tânger) até à assinatura da paz, em Abril seguinte.

1883 Abriu há 137 anos a Metropolitan Opera House de Nova Iorque (conhecida popularente como Met Opera), com a estreia norte-americana de "Fausto", de Charles Gounod, embora tivesse sido criada muito antes, em 80, tendo no grupo inicial de assinantes as famílias Morgan, Roosevelt, Astor e Vanderbilt.

1964 O escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-80) recusou há 56 anos o Prémio Nobel de Literatura, atribuído nesse dia, depois de ter escrito uma semana antes ao Comité Nobel avisando-o de que, perante os rumores da atribuição, tencionaria precisamente recusá-lo.

1969 Abriu há 51 anos o Teatro Maria Matos (cujo nome pretende homenagear uma actriz de grande prestígio, que vivera entre 1890-1952), em Lisboa.

1984 O ex-ministro português das Finanças (1983-85, Bloco Central liderado por Mário Soares) Ernâni Lopes (1942-2010), estabeleceu, com a Comissão Europeia há 36 anos os termos finais do Constant d'Accord para a adesão de Portugal à CEE, que se verificaria em 1986.

2007 O ex-Presidente moçambicano Joaquim Chissano venceu há 13 anos o Prémio Mo Ibrahim de boa governação.

2012 A União Ciclista Internacional retirou há 8 anos a Lance Armstrong as suas sete vitórias na Volta a França em bicicleta, na sequência do relatório da Agência Antidoping dos Estados Unidos que acusou o corredor norte-americano de dopagem sistemática.

2019 O Imperador Naruhito do Japão ascende ao Trono.