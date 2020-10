Bombeiros fecham quartel devido a surto de covid-19 em Alijó

"Esta foi uma decisão difícil de tomar, mas será sem dúvida a mais correta e sensata" lê-se no comunicado da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro.

O quartel dos bombeiros de Sanfins do Douro foi fechado temporariamente devido ao surto de coronavírus que afeta esta vila de Alijó, nomeadamente, bombeiros e familiares destes. Sabe-se que o serviço está a ser assegurado pelas outras corporações concelhias.

No comunicado publicado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, no Facebook, é possível ler que se confirmava, até à tarde de quarta-feira, que "apenas um elemento desta corporação testou positivo para a Covid-19", apresentando-se assintomático e estando em isolamento domiciliário. "Para além deste elemento, encontram-se infetados alguns familiares dos nossos profissionais, o que obrigou que um número significativo de elementos permanecesse desde o primeiro minuto, como medida preventiva por parte deste comando, resguardados nos seus domicílios, aguardando indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS)" acrescentam a direção e o comando no documento.

Assim, devido número considerável de elementos que se encontram em isolamento, o número de efetivos foi "drasticamente" reduzido, sendo que a associação realça que, enquanto os profissionais não forem submetidos ao teste "e considerados aptos pela DGS", não se reúnem as condições para "prestar um socorro seguro e adequado" à população.

"Esta foi uma decisão difícil de tomar, mas será sem dúvida a mais correta e sensata, numa guerra em que o inimigo é invisível e não escolhe sexo, idades nem estatuto social" enfatiza a associação anteriormente referida. Sublinhe-se que a Câmara de Alijó acionou, na quarta-feira, o Plano Municipal de Emergência, aquando da deteção de um surto na Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro, onde existem 17 funcionários e 11 utentes infetados do lar de idosos.

A corporação de Sanfins do Douro conta com um efetivo de 30 bombeiros. Segundo o último boletim da DGS, Portugal regista 2.229 mortos e 106.271 casos confirmados por Covid-19.