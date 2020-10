Novo visual de Ronaldo não ‘escapa’ a piada de Vasco Palmeirim

Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs com um novo visual. O jogador, atualmente de quarentena em Itália após ter sido diagnosticado com covid-19, publicou um vídeo onde surge com o cabelo rapado.

Nas imagens, CR7 mostra-se a fazer exercícios numa bicicleta ergométrica ao som de música.



O vídeo foi gravado por Georgina Rodríguez e tornou-se viral, fosse pelo novo corte de cabelo ou pelos seus passos de dança, nenhuma das novidades passou despercebida.

O locutor Vasco Palmeirim, por exemplo, não perdeu tempo a reagir à mudança de visual de Ronaldo e brincou com a situação.

“Falso alarme, malta. Afinal o Cristiano teve foi piolhos”, escreveu o também apresentador no Instagram. “Acabei de ter essa conversa. Era piolhos ou caspa”, brincou também Joana Azevedo, sua colega na Rádio Comercial.

Sublinhe-se que Cristiano Ronaldo fez um novo teste à covid-19, na esperança de já estar recuperado da doença, no entretanto, soube-se esta quinta-feira, que voltou a acusar positivo.