Governo anuncia novos (e mais) descontos para as ex-SCUT em 2021

Governo prevê perdas de receita na ordem dos 10 milhões de euros, mas adianta que, a longo prazo, espera recuperar esse valor através do aumento da procura nas vias em que incidem os descontos.

Os passageiros particulares frequentes e os veículos de transporte de passageiros vão ter descontos na passagem pelas portagens das antigas SCUT a partir de 1 de janeiro de 2021, anunciou o Governo.

A redução será de 25% nestes veículos de classe 1 e 2 será aplicada a partir do oitavo dia de utilização por mês – que podem ser seguidos ou interpolados –, incidindo sobre determinados lanços ou sublanços de dez vias: A22 - Algarve; A23 - IP; A23 - Beira Interior; A24 - Interior Norte; A25 - Beiras Litoral e Alta; A28 - Norte Litoral; A4 - Subconcessão AE transmontana; A4 - Túnel do Marão; A13 e A13-1 - Subconcessão do Pinhal Interior.

O atual desconto para veículos de transporte de mercadorias também vai sofrer alterações, como um aumento de 30% para 35% de dia e de 50% para 55% à noite.

Em conferência de imprensa, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, considerou que o impacto da medida será à volta de 10 milhões de euros, mas adiantou que o Governo espera que a perda de receita seja, a longo prazo, compensada pelo aumento da procura.