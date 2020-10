Obrigou mulher a entrar em anexo e empurrou-a para fogueira por vingança

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 67 anos, sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em Portalegre.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a autoridade revela que os factos criminosos ocorreram na tarde do passado dia 20, no distrito de Portalegre, num anexo do domicílio do detido. O homem obrigou a vítima, uma mulher, a entrar no anexo e empurrou-a para uma fogueira.

O detido agiu motivado por vingança pelo termo de uma relação existente entre ambos há largos anos.

A vítima, de 33 anos, apresentava graves queimaduras no tronco, cabeça e braços, correndo perigo de vida, o que obrigou à sua transferência para uma unidade hospitalar central, em Lisboa.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para realização de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.